Bramati: "Remco is oké, maar de pech mag nu gaan stoppen"

Remco Evenepoel zal zich zijn eerste monument wel anders voorgesteld hebben. De verslagenheid in het kamp van Deceuninck-Quick Step was dan ook groot, eerst bij ploegleider Davide Bramati, die als eerste van het team aanwezig was, en daarna ook bij zijn ploegmaats.



Een emotionele Bramati stond even later Sporza te woord. "We hadden de val zelf niet gezien, hoorden er alleen over op de koersradio. Toen we zagen dat de data van Remco gestopt waren, dachten we al dat hij het was."

"Toen we eraan kwamen, zag ik enkel zijn fiets. Een fiets zonder een renner, dat is geen aangenaam gezicht. Ik ben meteen naar beneden gelopen en zag snel dat hij oké was. Hij kon praten en zei dat hij pijn had aan zijn rechterkant."

"Hij is nu in het ziekenhuis, samen met de dokter, Patrick (Lefevere) en zijn familie. Ik denk dat het goedkomt. Maar de pech mag voor ons nu wel eens gaan stoppen."