Weer een domper voor Frederik Van Lierde: geen Ironman van Nice

Voor Frederik Van Lierde is 2020 het laatste jaar als proftriatleet, maar het coronavirus maakt er een heel frustrerend afscheidsjaar van.

Heel wat evenementen werden geschrapt, maar Van Lierde lonkte nog altijd naar de belangrijke afspraak in Nice.

In Zuid-Frankrijk was onze landgenoot 5 keer de sterkste: in 2011, 2012, 2013, 2017 en 2018. Met een 6e zege zou hij alleen recordhouder worden, maar die afspraak met de geschiedenis krijgt Van Lierde niet.

Het stadsbestuur van Nice heeft de Ironman, die op 11 oktober zou worden georganiseerd, afgeblazen. De Grand Départ van de Ronde van Frankrijk op 29 augustus zou voorlopig niet in gevaar komen.

"Ik krijg geen kans om "au revoir" te zeggen", schrijft Van Lierde op Twitter. "Dit is zeer spijtig nieuws voor mij, maar ook voor alle andere betrokkenen."

De triatleet is ook misnoegd als hij beelden van de finish van de 3e rit in de Dauphiné van vandaag bekijkt. Hij stelt zich vragen bij de publieke belangstelling aan de aankomst.

Van Lierde heeft nu nog twee afspraken in zijn agenda: de Ironman in Sables d'Olonne en zijn allerlaatste triatlon in Menen.