Sergio Perez is verlost van corona en mag racen in GP van Spanje

Sergio Perez miste de voorbije twee GP's op het circuit van Silverstone nadat duidelijk was geworden dat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Hij liep de besmetting op toen hij na de GP in Hongarije naar Mexico was gereisd om zijn zieke moeder bij te staan.

Perez had maar lichte symptomen en is fit om te racen. "Ik heb geluk gehad dat ik er zo weinig last van had en kon blijven trainen", zegt Perez. "Nu ben ik klaar om weer achter het stuur te kruipen. Het deed pijn om de GP op tv te moeten bekijken."

Nico Hülkenberg was in Silverstone telkens de stand-in van Perez. De Duitser beleefde niet veel plezier bij zijn eerste aantreden. Vlak voor de start was er een technisch probleem aan zijn auto, waardoor hij uiteindelijk geen meter reed. Afgelopen weekend eindigde Hülkenberg als 7e, nadat hij in de kwalificaties had verrast met de derde plaats.