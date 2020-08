Quinten Hermans na val in Dauphiné: "Gelukkig belandde ik niet in prikkeldraad"

Quinten Hermans had zijn zinnen gezet op een goeie prestatie in het Critérium du Dauphiné en in de eerste rit leek dat te gaan lukken. De veldrijder van Circus - Wanty Gobert zat in de vlucht van de dag. "En op de Côte de Courreau verzekerde ik mij van de bergtrui, maar in de afdaling liep het mis."

"Brent Van Moer en ik hadden moeite om de bocht te houden en kwamen allebei ten val. Ik ging over de kop over een prikkeldraad en belandde enkele meters dieper in een veld", doet Hermans het verhaal.

"Ik mag echt van geluk spreken dat ik niet in de prikkeldraad ben beland en dat er geen bomen of rotsen stonden. Ik had heel veel pijn in mijn onderarm en vreesde voor een breuk. Daarom heb ik opgegeven."

In het ziekenhuis kreeg Hermans goed nieuws: geen breuken. "In Herentals zal ik nog onderzocht worden om een spierscheuring uit te sluiten. Ik hoop dat het enkel een zware bloeduitstorting is en dat ik snel kan herstellen. De teleurstelling is wel groot dat ik de bergtrui in de Dauphiné mis, maar ik ben vooral opgelucht dat de gevolgen van mijn zware val meevallen."