Atalanta na CL-kater: "Jammer dat we Bergamo niet meer konden geven"

Succescoach Gian Piero Gasperini wist Atalanta bij zijn Champions League-debuut bijna tot in de halve finale te loodsen. "We moeten trots zijn op ons parcours. We zijn elke keer gegroeid sinds ons debuut tegen Zagreb."



"Het is doodjammer dat we het vlak voor het einde nog uit handen geven. Maar we hebben getoond dat we in dit toernooi thuishoren. We kunnen met opgeheven hoofd naar de toekomst kijken."

In vier seizoenen onder Gasperini wist Atalanta driemaal in de top vier te eindigen. Heeft de club uit Bergamo zijn plaatsje in de top van het Italiaanse voetbal definitief verovererd? "Dat denk ik wel, de resultaten bewijzen het."

"Dit seizoen was zelfs nog beter dan de andere. Maar zulke kansen in de Champions League zoals dit seizoen, die komen niet altijd voor. Maar we zijn heel trots en zullen volgend jaar opnieuw van de partij zijn."