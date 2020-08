WK wielrennen in Zwitserland geschrapt, UCI zoekt volop naar alternatief

Het WK wielrennen vond dit jaar normaal gezien plaats van 20 tot en met 27 september in en rond Aigle en Martigny, in het zuiden van Zwitserland, maar de coronamaatregelen gooien roet in het eten.

Vandaag heeft de Zwitserse regering het verbod op grote evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers verlengd tot en met september.

"Op die manier kunnen we het wereldkampioenschap onmogelijk organiseren", klinkt het vanuit Aigle en Martigny. "Met 11 wedstrijden op het programma wordt het ook onoverkomelijk om de sociale afstand te bewaren en om de stroom toeschouwers in goede banen te leiden."

"Bovendien geldt voor 45 van de 90 deelnemende landen quarantaineplicht. Op die manier zullen heel wat renners hun kansen niet kunnen gaan", redeneert de organisatie.

"Dit nieuws stemt ons treurig. Twee jaar lang hebben we aan een kampioenschap op een buitengewoon parcours gewerkt. Ook tijdens de coronapandemie deden we voort. Uiteraard beseffen we dat de nationale en de wereldgezondheid primeren", besluit het organisatiecomité.