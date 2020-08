"Hopelijk mag De Bruyne dit jaar de beker met de grote oren omhoog steken"

Vanaf vandaag staat er 4 avonden lang een kwartfinale van de Champions League op het menu. Bayern, Barcelona, PSG, City of een verrassing: wie gaat dit seizoen met de felbegeerde trofee aan de haal? Cocommentator en analist Eddy Snelders wikt en weegt de kansen van de 8 overgebleven clubs.

"Atalanta kan het PSG moeilijk maken"

Atalanta en PSG openen vanavond de kwartfinales. "Als je voor het begin van de Champions League had gezegd dat Atalanta de kwartfinales zou bereiken, had iedereen zijn schouders opgehaald", zegt Snelders. "Atalanta was toen nog een vrij onbekende ploeg, maar heeft dit seizoen wel het meest verfrissende voetbal gebracht in Italië. Het team uit Bergamo heeft heel lang meegestreden voor de 2e plaats met offensief voetbal. Dat is anti-Italiaans." "Omdat het zo'n sterk geheel is, staat Atalanta ook verdiend in de kwartfinales van de Champions League." "Tegen PSG wordt het natuurlijk heel moeilijk, omdat daar onwaarschijnlijk veel talent in de ploeg zit. Maar dat de kwartfinale in 1 match beslist moet worden, kan in het voordeel zijn van Atalanta." "De Italianen zullen vrank en vrij spelen, terwijl PSG de laatste tijd geen frisse indruk geeft. Bovendien werd Mbappé tijdens de bekerfinale van het veld getrapt, maar hij zal er vanavond waarschijnlijk wel bij zijn. In deze speciale omstandigheden kan Atalanta het PSG moeilijk maken."

"Leipzig zorgt dikwijls voor de verrassing"

Morgen vechten Leipzig en Atletico Madrid voor een plek in de halve finales. "Leipzig is nog meer dan Atalanta een verrassing in de kwartfinales, maar de Duitsers staan daar verdiend." "Met Timo Werner zijn ze wel een van hun juweeltjes kwijt. Het zal niet gemakkelijk zijn om dat verlies op te vangen in de aanval." "Leipzig is een ploeg die dikwijls voor de verrassing zorgt. De Belgische teams kennen Salzburg goed. Wel, Leipzig speelt volgens hetzelfde stramien als Salzburg, maar dan een stap verder. Het is een ploeg met veel loopvermogen en diepgang."

"Bayern heeft 65% kans, Barcelona 35%"

Vrijdag staan grootmachten Barcelona en Bayern tegenover elkaar. "Het is jammer dat 1 van die 2 ploegen eruit zal liggen na de kwartfinales. Maar zo gaat dat nu eenmaal met lotingen." "Als de loting zou zijn zoals in het tennis, dan is de kans groot dat Bayern en Barcelona elkaar pas zouden tegenkomen in de finale. Maar het is nu niet zo, 1 van die 2 toppers zal naar huis moeten." "Voor Barcelona zal het een heel moeilijke avond worden. Het loopt bij Barça allemaal wat minder dan de voorbije jaren. Bayern is daarentegen wel het Bayern van de laatste jaren. Als ze er moeten staan, staan ze er met de nodige resultaten." "Ik denk dat het verschil tussen beide teams relatief groot kan zijn op neutraal terrein. De intrinsieke klasse van Bayern is op dit moment veel groter dan die van Barcelona." "Na de coronacrisis ging het heel moeizaam bij Barcelona. Ze speelden zonder overtuiging. Alles draait er om Messi, maar hij is ondertussen ook al 33 jaar. Hij speelt nog altijd op hoog niveau, maar is toch iets minder. En dat brengt Barcelona in de problemen. Ik geef Bayern 65 procent kans, Barcelona 35."

"Champions League moet seizoen van City goedmaken"