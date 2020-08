Olympisch kampioen steeple is besmet met corona en mist Diamond League Monaco

Conseslus Kipruto ontdekte dat hij besmet was na een verplichte test die voorafging aan de Diamond League in Monaco. Die legde hij vrijdag af in Eldoret, in het westen van Kenia.

Kipruto was een van de elf Kenianen die een visum hebben verkregen om deel te kunnen nemen aan de meeting in Monaco, die vrijdag begint. "Jammer genoeg heb ik positief getest en dus zal ik geen deel kunnen uitmaken van het team."

"Het is heel teleurstellend om geen wedstrijd te kunnen lopen na zo hard gewerkt te hebben in deze periode. Ik had zelfs mijn zinnen gezet op het wereldrecord, maar mijn gezondheid is belangrijker."

De atleet verduidelijkte wel dat hij geen enkel symptoom van de ziekte vertoont. Kipruto won goud op de 3.000 meter steeple op de Olympische Spelen van Rio in 2016 en was op diezelfde afstand 2 keer de beste op het WK: in 2017 en 2019.