Sporten in deze hitte? Neem deze tips van de sportartsen ter harte

Blijf weg uit de hete uren

Het KMI kondigt vanaf zaterdag code rood af. Het advies is dan ook om uit de zon te blijven, veel te drinken en veel te rusten. Wil je toch sporten? Dan doe je dat best in alle vroegte of 's avonds laat. "Vermijd intensieve inspanningen", zegt sportarts Tom Teulingkx. "Bewegen is in deze temperaturen belangrijker dan intensief sporten. Verlaag daarom je intensiteit." "Ben je een niet-getrainde sporter? Overweeg dan om je sportieve activiteiten uit te stellen tot de temperaturen daar geschikter voor zijn."

Drink vooraf, tijdens en na

Jezelf hydrateren is cruciaal. Zorg sowieso dat je voldoende vocht binnen hebt voor je gaat lopen of fietsen. Hoe check je dat? Door naar je urine te kijken. Lichtgeel is OK, donkergeel wil zeggen dat je meer moet drinken. Probeer tijdens het sporten ook een halve bidon te drinken om de 20 minuten. Vul je vochtverlies ook nadien voldoende aan. Bij deze temperaturen is het ook aangewezen om je zoutinname in het oog te houden. De meeste isotine sportlessers bevatten naast suikers ook zouten.

Bescherm je hoofd en je huid

Smeer je in met zonnecreme en zet een hoofddeksel op. Heb je toch last van hoofdpijn, duizeligheid of moet je braken? Stop dan meteen en probeer zo snel als mogelijk af te koelen.

Sporten met een mondmasker? Geen goed idee