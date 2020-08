Doelpuntenmaker Romelu Lukaku: "Eén kans, één goal? Geleerd in Italië"

"Ja, het was een moeilijke match, maar opdracht volbracht", waren de eerste woorden van Romelu Lukaku voor de Sporza-microfoon na de 2-0 tegen Getafe.

"Dit was een belangrijke wedstrijd voor ons, want we weten dat we kans maken op deze trofee."

"Deze match was een eerste test tegen een stugge en agressieve tegenstander, maar we hebben het goed gedaan."

"We waren niet echt verrast door hun felle start, want met deze trainer zijn we voorbereid op elke situatie. We hadden de match onder controle en hebben de ruimte benut. 2-0 is een terechte uitslag."

Lukaku kreeg voor de pauze één kans en scoorde. "Dat heb ik geleerd in Italië: je krijgt niet veel kansen en je moet je focussen op die ene bal."

Is Inter nu favoriet voor de eindzege? "Neen, dat denk ik niet. Veel ploegen zijn deze trofee waard."

"Maar we moeten naar onszelf kijken en elke dag die honger hebben. Elke wedstrijd is een finale. We maken er hopelijk het beste van."