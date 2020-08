Wigan verliest beroepsprocedure en zakt naar de Engelse derde klasse

Na de puntenaftrek van -12, een gevolg van de precaire financiële situatie bij de Engelse FA Cup-winnaar van 2013, zakte de club onder de degradatiestreep van de Championship, de Engelse tweede klasse.



Bij de juridische instanties probeerde Wigan de sanctie en de degradatie toch nog te ontlopen, maar dat bleek vergeefse moeite.

Wigan is "ontgoocheld" nadat het naar eigen zeggen een "stevig dossier" had verdedigd. "We bereiden ons team nu voor op de League One", klinkt het gelaten.