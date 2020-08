Peter Vandenbempt: "Ik denk dat Westerlo weinig kans maakt"

Westerlo pikt het niet dat zowel OH Leuven als Beerschot wordt toegelaten tot 1A en daarom spant het een zaak in bij de kortgedingrechter. Die wordt vandaag ingeleid en zou vrijdag al een uitspraak kunnen doen. 1 dag voor de start van de competitie.

"Ik kan niet in het hoofd van de rechters kijken, maar voor één keer volg ik de redenering van de Pro League, die zegt: op het moment dat de competitie is stopgezet, waren er nog 3 ploegen die in aanmerking kwamen voor een plaats in 1A: Waasland-Beveren om zich te redden en OH Leuven en Beerschot om te promoveren."

"Op dat moment was Westerlo toen dus al uitgeschakeld en kwamen ze dus niet meer in aanmerking voor promotie. Ik denk dus dat de club weinig kans maakt."

Beerschot-coach Hernan Losada is het daar mee eens: "Toen wij die eerste promotiematch aan het spelen waren, was Westerlo al met vakantie. Als je niet meer voor de prijzen speelt, hoe kun je dan verwachten om te promoveren?"