Refaelov: "Met Leko kan Lamkel Zé niet uitsteken wat hij de voorbije 2 jaar deed"

Refaelov verliet Club Brugge omdat het niet boterde met... Ivan Leko, zijn nieuwe coach bij Antwerp. "Toen hij hier tekende was dat "interessant". Maar we wilden allebei tonen dat het wel kan lukken met ons beiden hier in Antwerpen."

Refaelov scoorde de vorige keren telkens in de finale voor Club Brugge, nu was het tégen blauw-zwart. "Dat maakt het extra speciaal. Het was een emotioneel moment. Ik heb veel respect voor Club en heb nog veel contact met de mensen daar."

Lior Refaelov geniet 2 dagen na de bekerwinst nog altijd na. "In elk interview vooraf hadden we Club Brugge de hemel ingeprezen. "Zij zijn de grote favoriet, ze hebben 90% kans om te winnen." Maar in ons binnenste geloofden wij wel in onze kansen."

"We hebben hard gewerkt, we verdienden het om te vieren"

"We hebben de beker toch gevierd met de spelers, maar niet met vrienden en familie erbij. Het begon al op de bus, daarna ook op hotel en ten slotte nog ergens op een privélocatie. We verdienden het om dat moment te vieren, we hadden er hard voor gewerkt."

"We hadden het gevoel dat de corona-uitbraak op een slecht moment kwam, want we waren in vorm en stonden zo dicht bij die 2e plaats. Daarom wou het bestuur nog zo graag de competitie afwerken."

De bekerwinst is niet alleen belangrijk voor Antwerp, omdat het een eerste prijs is voor de club in 28 jaar. Het levert stamnummer 1 ook een rechtstreeks ticket op voor de poulefase van de Europa League.

"Lamkel Zé moet tonen dat hij wil veranderen"

Antwerp bewees in de bekerfinale ook dat het klaar is om zich ook komend seizoen weer tussen de andere topclubs te mengen. "1 beker is leuk, maar we zijn nog ver van wat we willen bereiken. Dit is niet het moment om te stoppen."

"De ambitie is altijd Play-off I. Club, Gent en Genk zijn er altijd bij, Anderlecht zal sterker zijn, Charleroi is ook een vaste waarde en Standard is een beetje een onbekende. Ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen."

Zal dat dan mét of zonder Didier Lamkel Zé zijn? Refaelov liet zich in het verleden al kritisch uit over zijn ploegmaat, al speelde die wel een opmerkelijke rol in de bekerfinale.

"Er zijn 2 kanten aan de medaille. Hij is een unieke speler, die sterk, snel en technisch is en die kan scoren met zijn hoofd of met rechts of links. Maar daarnaast moet je ook je ploeggenoten respecteren en de club. Daar heeft hij vorig seizoen vaak tegen gezondigd."

"Ik heb al veel met hem gesproken. Als hij in de toekomst rijk wil worden en op een hoger niveau wil spelen, dan moet hij zijn levensstijl veranderen. Ik probeerde uit te leggen wat kan en wat niet, ook in een interview. Maar hij zag dat als een aanval op zijn persoon."

"Ik zou blij zijn als hij een mental coach zou hebben die dagelijks met hem kan werken. Want het zou jammer zijn als hij zijn door God gegeven talent zou vergooien."

"Wij als speler kunnen er niet over beslissen of hij mag blijven of niet. Maar ik weet wel zeker dat hij met Leko niet kan uitsteken wat hij de voorbije 2 jaar heeft gedaan. Wil hij veranderen? Dan moet hij dat tonen. En in dat geval kan hij zichzelf, ons en de club nog helpen."