Van der Poel maakt zijn Strade-debuut: "Lastiger dan het er op tv uitziet"

Net als de rest van het peloton heeft Mathieu van der Poel een lange pauze achter de rug. "Ik kan me niet herinneren dat ik al ooit zolang niet gekoerst heb", vertelt de Nederlander. "Ik ben niet echt nerveus, maar het maakt het toch net iets spannender. Aan de hand van mijn cijfers denk ik dat mijn vorm wel goed is, maar het is aftasten hoe goed de tegenstand is."

Na een hoogtestage in La Plagne is Van der Poel nu in Italië. Hij ging er samen met zijn ploegmaats het parcours al verkennen. "Het is toch lastiger dan dat het op tv soms lijkt. Dat geeft een vertekend beeld. Ik ben een beetje geschrokken van het aantal hoogtemeters. Het is veel op en af. En ook de gravelstroken zien er op tv toch beter uit. Er zijn een toch slechte stroken bij."

Van der Poel probeert ook al een beetje te wennen aan de hitte. "Normaal kan ik daar goed tegen, maar dan heb je wel een iets langere aanpassingsperiode. Ik denk dat het een cruciale factor kan worden. Je rijdt rond in een sauna en dan kan het zomaar plots gedaan zijn."