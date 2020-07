World Athletics wil veldlopen toevoegen aan programma Spelen 2024

Veel Vlamingen dromen er al jaren van om veldrijden ooit eens te zien toe treden tot de Olympische Spelen, maar de kans is bijzonder groot dat het eerder veldlopen zijn dat weer op het olympische programma zal verschijnen.

Weer, want het onderdeel stond al in 1912, 1920 en 1924 op het menu. Toen gingen de individuele titels naar de Vliegende Finnen Hannes Kohlemainen en Paavo Nurmi (2 maal).

World Athletics stelt voor om 100 jaar na de laatste olympische wedstrijd veldlopen opnieuw een gemengde estafette te organiseren. Elke atleet moet 2 keer 2,5 kilometer overleggen, samen goed voor een race van 20 kilometer.

"Mijn liefde voor atletiek is begonnen in het veldlopen", zegt Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics., die later vooral zou uitblinken op de piste, met onder meer twee olympische titels op de 1.500 meter.