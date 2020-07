"Remco had op voorhand gezegd dat hij wilde uitpakken, fantastisch dat het ook nog lukt"

"Tussen zeggen en doen is groot verschil"

"Hij had zelf op voorhand gezegd dat hij wilde uitpakken en dan lukt dat nog ook. Tussen zeggen en doen is een groot verschil. Ik ben altijd voorzichtig, maar hij doet het toch opnieuw. Fantastisch. Hij verbaast iedereen opnieuw op zijn jonge leeftijd."

Daarna kon het spektakel bergop beginnen. "Het was de bedoeling om te wachten tot zo'n 3 kilometer van het einde, tot de helpers op waren. Er bleef maar 5 man meer over en dan was het moment van Remco gekomen. Toen hij versnelde, was er net wat rugwind. Niet veel verder pakte hij op een iets vlakker stuk zomaar 10 seconden."

"Toch was paniek niet nodig. Het was nog ver naar de finish en er was slechts 12 man weg, die zouden ook niet blijven doorrijden tot aan de aankomst. De ervaren mannen zoals Yves Lampaert, Michael Mørkøv en Sam Bennett hebben Remco in geen tijd weer naar voren gebracht."

Het zag er halverwege de derde etappe niet goed uit voor Remco Evenepoel, maar uiteindelijk reed hij toch nog iedereen in de vernieling op de slotklim. "Het was een rare situatie, de wind kwam vanuit het niets opzetten en onze jongens zaten net iets te ver", zegt Deceuninck-Quick-Step-ploegleider Geert Van Bondt.

"Kaarten zijn geschud en liggen in ons voordeel"

Waar plaatst Van Bondt deze zege? "Op gelijke hoogte met San Sebastian, waar hij vorig jaar won. Alle renners komen nu van hoogtestage en willen laten zien dat ze er klaar voor zijn. Sommigen rijden voor een contract, anderen voor een Tour-selectie. Iedereen is dus ongeveer op zijn best."

"Met mannen als Carapaz, Yates, Chaves, Valverde, Landa,... zijn hier heel veel toppers aanwezig. Dat doet het beste verhopen. Vergeet niet dat hij nog altijd maar 20 jaar oud is en dat het ook heel warm was vandaag. Deze overwinning schrijf ik heel hoog aan."

De eindzege wordt nu ongetwijfeld een doel? Evenepoel heeft in het klassement een bonus van 18 seconden op George Bennett. "Daar moeten we eerlijk in zijn. We mogen ervan dromen. In principe is de etappe van zaterdag gemakkelijk controleerbaar en niet zo lastig als de rit van vandaag."

"De eindzege zit er dus zeker in. De kaarten zijn wat geschud en ze liggen in ons voordeel. We hebben ook nog de jonge Joao Almeida die het goed doet, Remco heeft dus nog iemand om hem bergop bij te staan. Die jongen is ook nog maar 21 en fantastisch bezig hier."