Ronde van Italië begint met individuele tijdrit op Sicilië

Sicilië ontvangt voor de negende maal de Grande Partenza, de vorige keer gebeurde dat in 2008. In de tweede rit trekt het peloton over 150 kilometer van Alcamo naar Agrigento.

De eerste aankomst bergop van de komende Giro is voorzien in de derde etappe. De streep ligt na 150 kilometer op de Etna, op een hoogte van 1.775 meter.

Op 6 oktober staat de laatste etappe in Sicilië op het programma, een 138 kilometer lange rit voor sprinters tussen Catania en Villafranca Tirrena. Daarna trekt het peloton naar het vasteland.

De Giro, die oorspronkelijk op 9 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest van start zou gaan, staat op de door de coronacrisis verstoorde wielerkalender gepland van 3 tot en met 25 oktober.

De Ronde van Italië overlapt zo deels met de Vuelta (20/10-8/11). Tijdens de Giro staan ook onder meer Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober), de Ronde van Vlaanderen (18/10) en Parijs-Roubaix (25/10) op het programma.