MLB-seizoen is vannacht weer van start gegaan: "Bijzonder belangrijk moment"

De baseballcompetitie gaat weer van start in de Verenigde Staten: "Een bijzonder belangrijk moment", vertelt onze baseball-kenner Floris Geerts in De Ochtend. "Het is de eerste grote Amerikaanse sport die weer op gang komt en volgende week volgt de NBA."

Ook in de MLB gelden er coronaregels: "Zoals overal is er ook hier geen publiek. Er wordt alleen maar gespeeld in de hoogste klasse en het seizoen is ingekort van 162 naar amper 60 matchen, al mogen we blij zijn met deze 60. Ook lichamelijk contact is verboden tijdens de wedstrijden: geen handen geven, high fives en geen praatje maken met de tegenstander."

"Daarnaast mag er ook niet gespuugd worden. Dat betekent dus geen pruimtabak of pompoenpitjes voor de spelers, die er geregeld op kauwen tijdens een wedstrijd."