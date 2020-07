Kim Clijsters krijgt wildcard voor Cincinnati-toernooi in New York

Het evenement staat van 22 tot 28 augustus gepland in het Billie Jean King National Tennis Center in New York. Het is wel afwachten of corona niet voor problemen zorgt. Bij de mannen werd het Citi Open in Washington, dat op 13 augustus had moeten beginnen, alvast geschrapt.

Clijsters won het Western & Southern Open al een keer, in 2010. Als het toernooi doorgaat, wordt het een belangrijke graadmeter voor de US Open (31 augustus-13 september), al staat ook die onder druk.

De 37-jarige Belgische bewees de voorbije dagen op de World Team Tennis in White Sulphur Springs (West Virginia, VS) alvast dat ze naar een goeie vorm toegroeit.

Ze versloeg, in een weliswaar aangepast format, toppers als Sofia Kenin (WTA 4) en Sloane Stephens (WTA 37). Vanwege een lichte buikspierblessure laste ze ook de nodige rust in.