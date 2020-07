Clijsters blijft de overwinningen aan elkaar rijgen, daar is nummer 5

De vermoeidheid slaat duidelijk nog niet toe bij Kim Clijsters. Vrijdag won ze nog van Sloane Stephens, nummer 37 van de wereld en in 2017 eindwinnares vn de US Open, een dag later stond ze opnieuw op de baan in het enkel- en dubbelspel.

In het enkelspel was Olga Govortsova haar vijfde uitdaagster, maar de Wit-Russische was geen partij voor Clijsters.

In het eerste spelletje al ging Clijsters door de opslag van de Wit-Russische. Clijsters tenniste dominant naar een 4-0-voorsprong. Pas toen kon Govortsova een eerste keer haar opslagspel winnen.

Op het World Team Tennis wordt naar 5 spelletjes gespeeld. Clijsters maakte op eigen opslag het werk af met een smash aan het net en won met 5-1.

Clijsters kwam zaterdag ook in actie in het gemengd dubbel. Aan de zijde van de Brit Neal Skupski werd met 5-4 (5/3) gewonnen van de Zweed Robert Lindstedt en de Amerikaanse Caty McNally.