IOC-voorzitter Bach wil geen Spelen zonder publiek: "We werken aan oplossing"

De Olympische Spelen in 2021 in Tokio achter gesloten deuren organiseren, is voor het Internationaal Olympisch Comité geen optie. "Olympische Spelen zonder publiek, is wat we zeker niet willen", verklaarde IOC-voorzitter Thomas Bach woensdag na de bestuursvergadering in Lausanne. Daarnaast werden de Jeugd Olympische Spelen al met 4 jaar uitgesteld.