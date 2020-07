Geen fans, maar golf krijgt wel Tiger Woods te zien in "andere wereld"

Het laatste toernooi van Tiger Woods dateert al van februari. Een maand later sloeg het coronavirus hard toe en bij de terugkeer van de PGA Tour besliste Woods om de eerste toernooien over te slaan.

Woods koos het prestigieuze Memorial Tournament uit om terug te keren, maar hij zal niet zoals elk jaar gevolgd worden door een horde luidruchtige fans. "Het wordt een andere wereld, waaraan ik zal moeten wennen: een stille wereld", zegt Woods.

De golflegende volgde de vorige toernooien op televisie. "Ik wou kijken hoe golf nu is. Je hoort niemand roepen, geen aanmoedigingen, de social distancing, het is vreemd. Maar dit is de realiteit en dat zal zo voor de nabije toekomst zijn. Ik zal vooral de energie die de fans me geven missen."