Kim Clijsters viert voor het eerst sinds comeback

Afgelopen nacht kreeg ze met Pera eindelijk eens een meer haalbare kaart voorgeschoteld. Haar begin was nog een beetje aarzelend: ze opende met een dubbele fout en keek tegen een 0-40 aan. Maar een ace later kwam haar diesel onder stoom en draaide ze de rollen nog helemaal om.

Aan de World Team Tennis doen 9 gemengde teams mee, Clijsters vormt samen met Sabine Lisicki, Kveta Peschke, Neal Skupski, Mardy Fish en Jack Sock New York Empire. Clijsters had tot nu 2 meer dan verdienstelijke enkelpartijen achter de rug sinds haar comeback: half februari tegen Garbine Muguruza , toen WTA-16, en begin maart tegen Johanna Konta (WTA-15).

Officiële WTA-toernooien zijn er nog niet, maar her en der worden toch toernooien ingericht om de tennissters klaar te stomen voor het vervolg van de tenniskalender, de US Open in het bijzonder.

Verlies in dubbelspel

Aan de zijde van de Tsjechische Kveta Peschke (45 jaar! en net als Clijsters ex-nummer 1 in het dubbel) verloor ze even later wel het dubbelspel. Tegen Pera en Arina Rodionova werd het 5-3. In totaal kwam New York Empire 1 punt tekort tegen de Washington Kastles van Venus Williams: 21-20.

Morgen neemt New York Empire het op tegen Philadephia Freedoms. Dat kan de Amerikaanse Australian Open-winnares Sofia Kenin, nummer 4 van de wereld, als speerpunt in stelling brengen.

Clijsters maakte begin dit jaar een 2e comeback, maar speelde slechts 2 wedstrijden voor de coronapandemie haar 3e tenniscarrière onderbrak. De 4-voudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011) speelde de World Team Tennis, die toe is aan zijn 45e editie, 2 keer eerder, in 2009 en 2010.