VIDEO: Kim Clijsters verliest ook haar 2e wedstrijd van Johanna Konta in Mexico

Kim Clijsters zal nog even moeten wachten op een eerste zege in haar derde carrière. Op het WTA-tornooi van Monterrey verloor ze afgelopen nacht in 2 sets van de Britse Johanna Konta (WTA-16). Het werd 6-3 en 7-5 voor het 2e reekshoofd in 1u25'. Voor Konta was het de eerste overwinning van 2020.

In haar debuutmatch tegen Garbine Muguruza vorige maand in Dubai maakte Clijsters indruk, maar vooral aan haar service was nog werk. Daar had onze 36-jarige landgenote duidelijk aan gesleuteld. In haar eerste 2 opslagspelletjes sloeg Clijsters maar liefst 4 aces. Clijsters overleefde enkele vroege breakkansen, maar moest in het 7e spelletje toch haar service inleveren. Vooral op de tweede opslag kwam Clijsters tegen een agressief retournerende Konta in de problemen. De comebackvrouw, die met een wildcard meedeed in Mexico, nam daarom meer risico’s, maar dat leidde vooral tot dubbele fouten. Met een nieuwe break in het 9e spelletje trok Konta, 8 jaar jonger dan haar opponente, de openingsset naar haar toe: 6-3.

Konta wint de 1e set:

Foutenlast doet Clijsters de das om

Ook in de tweede set keek Clijsters al snel tegen enkele breakkansen aan. Opnieuw slaagde ze erin om deze weg te werken. De foutenlast bij de comebackvrouw nam toe, maar met de nodige variatie in haar slagen kon Clijsters wel gelijke tred houden. Op de service van Konta was het echter een heel ander verhaal. Clijsters had moeite om de opslag van de Britse te lezen en slaagde er niet in om een breakpunt te versieren. De 2e set stevende af op een tiebreak, maar bij 5-6 versierde Konta opnieuw 2 breakkansen. Het 1e matchpunt kon Clijsters met agressief tennis nog wegwerken, maar een nieuwe fout met de forehand deed haar alsnog de das om. Opnieuw een hoopgevende prestatie, maar het blijft dus wachten op die eerste overwinning.



Voor Konta was het het eerste succes van 2020, nadat ze in de laatste maanden van 2019 sukkelde met haar knie. Ze ging er dit jaar al 3 keer meteen uit: in Brisbane tegen Barbora Strycova, in Melbourne tegen Ons Jabeur en in Sint-Petersburg tegen Oceane Dodin. (lees de reacties onder de foto)

Game, set, match Konta:

Johanna Konta: "Als een jonge speelster had ik nooit kunnen denken dat ik in mijn carrière tegen Kim Clijsters zou tennissen. Het is fijn dat ze terug is. Het was een heel zware match. Ze slaat de bal ongelooflijk. Haar vaardigheid om dingen te doen met de bal maakte haar een meervoudige grandslamkampioene. Daarom ook kon ze zo terugkeren en in haar 2e match na 7 jaar op zo'n niveau spelen. Dat is zeker geen alledaagse kost. Ik veel me vereerd dat ik tegen haar mocht spelen en ben heel blij met mijn prestatie."



Kim Clijsters: "Het was erg lastig.

