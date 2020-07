Barcelona heeft moeite met zwaar speelschema: "Had Messi graag rust gegeven"

Met een match meer op de teller heeft Barcelona een punt minder dan titelconcurrent Real Madrid. Maar de krappe zege tegen Valladolid was niet meteen een boost voor het zelfvertrouwen van de Catalanen. Het drukke schema sinds de herstart van La Liga eist zijn tol.

"Dit is geen voetballend probleem, maar je zag dat de spelers op het einde van de match moe waren", gaf trainer Setien toe. "We spelen veel wedstrijden en de vorige match was minder dan 72 uur geleden. Het was ook heel warm en het terrein lag er slecht bij. De ploeg is vermoeid."

Ook Lionel Messi, die gisteren wel zijn 20e assist afleverde, is moe. "Ik wil hem wel eens rust geven en had daar vandaag aan gedacht, maar onze voorsprong was te krap. Bij een grotere voorsprong had ik in de tweede helft wel spelers naar de kant gehaald."