De plannen van miljardair Adams met Froome: "Hij kan groter worden dan Eddy Merckx"

Adams wil met zijn wielerploeg, net als met zijn andere projecten, het imago van Israël een boost geven. Daar kan ook de komst van Froome zeker bij helpen. "We hebben een grote stap gezet door dit jaar een WorldTour-ploeg te worden. Nu kunnen we voor het eerst de Ronde van Frankrijk rijden, want we werden nog nooit uitgenodigd. Daarna komt Chris Froome erbij en zullen we een van de meest populaire teams in de Tour zijn. Iedereen zal naar ons kijken. Dat is positieve aandacht."

Dat Chris Froome zijn handtekening gezet heeft bij de ploeg van miljardair Sylvan Adams was ook in Israël groot nieuws. "Het stond op de voorpagina van de kranten", vertelt de baas van Israel Start-Up Nation. "Het is alsof Cristiano Ronaldo bij de lokale voetbalploeg zou komen spelen. Wielrennen is niet de populairste sport in dit land, maar het begint hier zeker te groeien."

Hij kan zelfs in de buurt komen van de mythische 11 zeges in een grote ronde van Eddy Merckx. En dan moet er toch opnieuw bekeken worden wie nu net de grootste renner aller tijden is

Het doel mag duidelijk zijn: de Tour winnen. "Het is niet onze droom, want dat klinkt alsof het niet haalbaar zou zijn. Het is een doel, een haalbaar doel. Ik denk echt dat het zal gebeuren. We willen geschiedenis schrijven met Froome."



"Als hij nog een keer wint, zit hij aan de magische 5 eindzeges in de Tour, met een 6e zege zou hij het record breken. Hij kan zelfs in de buurt komen van de mythische 11 zeges in een grote ronde van Eddy Merckx. En dan moet er toch opnieuw bekeken worden wie nu net de grootste renner aller tijden is. Sorry België."



Met zijn 35 lentes is Chris Froome alleszins niet meer echt jong. Een probleem? "Hij is pas laat begonnen als renner dus er zit nog veel in de tank. We hebben zijn waardes goed bekeken. Hij heeft ook het heilige vuur nog dus ik geloof dat hij nog een paar grote zeges in zich heeft."