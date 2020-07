Virton-spelers schreeuwen om hulp: "Sommigen zijn depressief"

Spelers: "De club gijzelt ons met procedures tegen KBVB"

Door de verplichte degradatie van Virton naar de tweede amateurklasse leven de spelers van de club in onzekerheid.

"Het bestuur weigert elk contact. Er is geen uitleg en we moeten de verschillende procedures vernemen in de pers", schrijven de spelers in een open brief.

Bovendien worden de contracten niet nageleefd. Zo zouden tekenbonussen niet uitbetaald worden of lonen niet tijdig worden uitgekeerd. Er zouden bovendien geen trainingen, individuele programma's en oefenwedstrijden georganiseerd worden.

"We zijn aan ons lot overgelaten. We hebben op eigen kosten een trainer

aangenomen om in vorm te blijven", staat in de brief van de spelers.

"De club gijzelt ons met al die procedures tegen de KBVB. Terwijl Virton een schadevergoeding eist, worden onze rechten niet gerespecteerd."

"De club verhindert ons om ons werk te doen en maakt het onmogelijk een nieuwe werkgever te zoeken. Veel spelers zitten al maanden in een depressie of ernstige financiële problemen. Ook wij moeten onze rekeningen betalen."