Hoe de ontmoeting met Laurent Fignon nog altijd nazindert bij José De Cauwer

José De Cauwer won in 1989 als ploegleider met Greg LeMond de Ronde van Frankrijk. Die thriller met Laurent Fignon is misschien wel de meest beklijvende editie in de geschiedenis van de Tour. In Sporza Retro stipte De Cauwer nog eens de anekdotes aan over de financiële perikelen, het tijdritstuur en de vete met Fignon.

Greg LeMond had de Tour in 1986 al gewonnen, maar zat na onder meer een jachtongeval in een flinke dip. "Hij werd bij ons aangeboden", zegt José De Cauwer over de Amerikaan, die hij bij ADR onder zijn hoede nam. "Maar ik dacht niet: met hem zullen we de Tour winnen. We wilden hem gewoon weer op niveau krijgen." Dat lukte zoetjesaan, al wilde het financiële luik niet mee evolueren. De ploeg van De Cauwer kampte met geldzorgen en LeMond dreigde uit de Tour te stappen. "We waren al naar de Tour vertrokken zonder geld. Het personeel was niet betaald. Greg is in die Tour ook niet betaald, pas achteraf. De sponsor is wel met een beetje geld over de brug gekomen, overigens in een ander hotel dan het rennershotel, want anders zouden er dingen gebeurd zijn." "Maar dat extra geld was meer om onkosten te betalen, om te kunnen eten en drinken. Er kwam heel veel geld uit onze eigen zakken." "Maar ik heb de ploeg ook aangesproken en gezegd: we kunnen naar huis gaan, maar wat dan? Dan zitten we thuis naar de Tour te kijken. En de ploeg stopt op het einde van het jaar. Wij hadden meer de juiste drive: ik moet het hier voor mezelf doen. Vergeet die sponsor. Komaan."

"Wat een gek staat hier voor mijn deur..."

Greg LeMond won die bewuste Tour: na de slottijdrit in Parijs bedroeg het verschil met Laurent Fignon (in het geel begonnen aan de tijdrit) amper 8 seconden. Met dank aan een opvallend stuur. De Cauwer: "Dat stuur kwam uit de triatlonsport. Ik ben dat de avond voor de tijdrit gaan voorstellen aan de commissarissen van de Tour tijdens een receptie en voor hen was het goed." "De hoofdcommissaris was daar niet aanwezig en dus ging ik op de ochtend van de tijdrit om 7.30u aankloppen op zijn hoteldeur. "Wat een gek staat hier voor mijn deur", dacht hij. Ik speelde een beetje komedie en hij zei dat het goed was." En de rest is geschiedenis... "Fignon wist dat dat stuur bestond en eigenlijk was het niet reglementair, maar ze hadden het toegestaan en dan kun je niet meer terug. Het gebruik was toegelaten en toen was het hek van de dam", vertelt De Cauwer, die uit simpele testen wist dat LeMond met dat stuur wel 5 km/u sneller kon trappen.

Fignon stapt op De Cauwer af: "Het is goed geweest"

Greg LeMond was de winnaar in Parijs, Laurent Fignon de verliezer. "Op een of andere manier heeft Fignon me dat altijd aangesmeerd, dat het mijn schuld was dat hij die Tour verloren heeft", legt José De Cauwer uit. "Fignon had een enorm probleem: hij had de Tour twee keer gewonnen, maar men sprak hem altijd aan over dat verlies in 1989." "Ik kwam hem vaak tegen in de zone van de commentatoren, maar hij zei met moeite goeiedag. We hebben nooit één minuut met elkaar gesproken." "Helemaal op het einde van zijn leven (Fignon overleed in 2010 na een slepende ziekte) was hij nog in de Tour aanwezig." "Met de VRT-ploeg keken we naar een voetbalmatch en 5 meter verder zat een Franse tafel met Fignon. Het ging toen al heel slecht met hem." "We zaten met ons gezicht naar elkaar, we keken naar elkaar en ik dacht: wat is dit nu? Waarom zoekt hij nu contact?" "Fignon stond op, kwam bij mij, pakte mij vast en zei: het stopt, het is goed geweest. Merci", vertelt een geëmotioneerde De Cauwer.