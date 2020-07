Guardiola begrijpt niet waarom City nu al 9 keer verloor: "Maken meeste goals en geven amper iets weg"

Guardiola en zijn jongens gingen met 1-0 onderuit ondanks 73 procent balbezit. Liefst 26 keer schoten de bezoekers op doel, zonder succes, ook dat is een (negatief) record voor City en zijn coach.

Die vindt geen verklaring waarom zijn team - dat zo veel scoort en zo weinig kansen weggeeft - toch al 9 competitieduels verloor. "We staan op kop in het aantal gemaakte goals (81 in 33 matchen, red). We creëren heel veel kansen. En aan de andere kant geven we weinig weg. Geen team gaf zo weinig kansen weg als wij, maar toch gingen we zo veel matchen onderuit."

"Het is ook voor mij moeilijk om daar een uitleg voor te vinden. Maar je moet volhouden en blijven praten over het spelletje, over hoe te spelen en proberen meer te doen, zo weinig mogelijk weggeven en zelf scoren."

Na de coronalockdown klopte City thuis Arsenal (3-0), Burnley (5-0) en kampioen Liverpool (4-0). Maar uit verloor het al zijn matchen: op Manchester United (2-0), op Chelsea (2-1) en op Southampton (1-0).

Woensdag moet City thuis tegen Newcastle. Guardiola verwacht dan weer gewoon te winnen: "Ik heb er vertrouwen in dat dat lukt, omdat we dezelfde jongens hebben en ons dat in de vorige seizoenen lukte. We spelen dit seizoen op ongeveer dezelfde manier, maar dat is dus niet genoeg om de matchen te winnen." City eindigde de voorbije 2 seizoenen telkens als kampioen na respectievelijk 2 en 4 nederlagen.