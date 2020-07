Ann Wauters in Sporza Retro: "Zou graag eens goed babbelen met Van Avermaet"

In 2016 reisde Greg Van Avermaet naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro als schaduwfavoriet. De zware beklimming op het parcours was geen spek voor de bek van Greg Van Avermaet, heette het. Ann Wauters volgde de koers vanuit LA, waar ze op dat moment basketbal speelde.

"De Olympische Spelen zijn altijd anders als je in een ander land bent", vertelde Wauters. "Ik vind het eigenlijk leuker om dan in Belgie te zijn, dan krijg je dat Belgische gevoel meer mee. Toch gaf het goud van Van Avermaet me een ongelooflijk gevoel. De Spelen waren net begonnen, en boem, direct een gouden medaille."

"Ik heb ook zoveel sympathie voor Greg. Hij had al een mooie carrière op dat moment, maar het was ook vaak net niet geweest. Vaak tweede of derde plaatsen in grote koersen. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik denk toch dat hij daar in Rio een klik heeft gemaakt."

"Hij had datzelfde jaar in de Tour al wel in het geel gereden, maar het jaar daarna won hij Parijs-Roubaix (en Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke en de Omloop Het Nieuwsblad). Ik heb hem daarna in een reportage ook horen zeggen wat een belangrijk moment Rio voor hem was."