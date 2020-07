Drama in Wortegem-Petegem: Niels De Vriendt (20) overleden na hartstilstand

"De laatste maanden waren voor iedereen lastig door de coronacrisis", zei Massimo Van Lancker. "Iedereen was heel blij met de herstart en dan maken we dit mee. Ik wil dit soort nieuws nooit meemaken, maar het maakt alles nog wat lastiger. Ik ben er niet goed van. Het belangrijkste is nu om de ouders, familie, vrienden en club te steunen. De wielersport is nu bijzaak."

"Ik hoorde van Tim Merlier dat de renners op een lichte helling met tegenwind reden. Ze reden dus niet snel, maar een andere renner zou getuigd hebben dat Niels opeens van de weg af reed. Of dat door de hartstilstand kwam of dat die pas daarna optrad, dat maakt jammer genoeg allemaal niet meer uit."

"Het was een jongen in de fleur van zijn leven. Hij moest nog 21 jaar worden", vertelde burgemeester Vander Meeren achteraf aan Sporza. "We hoopten dat hij het zou redden gezien zijn jonge leeftijd, maar het heeft jammer genoeg niet mogen zijn."

Iets na 16u was er een korte persconferentie met burgemeester Luc Vander Meeren, Massimo Van Lancker van Cycling Vlaanderen en bondsvoorzitter Tom Van Damme. De burgemeester bracht het droeve nieuws dat De Vriendt overleden was. Een reanimatie van 40 minuten mocht niet baten.

Een renner in de wedstrijd had een hartstilstand gekregen. De medische diensten waren snel ter plaatse. De renner werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis van Oudenaarde gevoerd. De koers werd stopgezet.

Bij de start waren er niets dan blije gezichten voor de oefenkoers die de moeder van Belgisch kampioen Tim Merlier voor haar zoon en collega's - zowel profs als amateurs - organiseerde. Maar al in de eerste ronde was er een zware val, waarna de koers werd stilgelegd.

Vanmarcke: "Dit moest een dag vol koers en plezier worden"

Sep Vanmarcke was een van de grote namen vanmiddag in Wortegem-Petegem. Hij doet zijn verhaal: "Dit was de eerste koers sinds lang. In de eerste ronde zijn er in een van de bochten enkele renners ten val gekomen. Ik ben geen dokter, maar het doet de ronde dat er sprake was van een hartstilstand. Is het ene veroorzaakt door het andere of omgekeerd, dat weet ik niet."

"Het is natuurlijk heel erg voor die jongen. De koers is nu bijzaak. Dit was zeker niet het plan. Ik vond het een heel mooie actie van Wielerbond Vlaanderen en de lokale gemeentes. Ik keek er samen met de 174 anderen enorm naar uit. Dit moest een dag vol koers en plezier worden. Na een kwartier is dat bruut gestopt. We hopen dat dit een goeie afloop kent." Dat was jammer genoeg niet zo.

"Dit relativeert ook de koers weer meteen. Iedereen kent nu weer zijn plek op de aarde. We zijn nu even weer geen renner, maar gewoon medemens. Dit is heel jammer."