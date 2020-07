Kiest Wullaert voor "Spaanse zon" bij Atletico of "thuisgevoel" bij Anderlecht?

Heeft Tessa Wullaert, die een week geleden haar exit bij Manchester City bevestigde, al een knoop doorgehakt over haar toekomst? "Dat hangt af van de onderhandelingen", blijft ze op de vlakte. "Dat heb ik zelf niet in de hand."

"De onderhandelingen zijn aan de gang. Het heeft door deze situatie een tijdje geduurd voor ze werden opgestart. Het komt wel goed."

Atletico Madrid zou de spits proberen te verleiden. "Ik heb altijd toegegeven dat ik graag nog eens in Spanje zou willen spelen."

"Het weer is daar mooi en ik heb in Wolfsburg en Manchester genoeg regen gezien. Maar die competitie ligt me ook: technisch en op Europees niveau."

Ook een terugkeer naar België is niet uitgesloten. Anderlecht klopt op de deur. "Ik lieg niet als ik zeg dat ik België en mijn thuis mis. Dat is ook zeker een optie."

"Of de Belgische competitie niet te klein is voor de uitbouw van mijn carrière? Ik heb hopelijk nog heel wat jaren voor de boeg. Als ik daarna nog naar het buitenland wil, is dat nog een optie."

"Ik maak keuzes op basis van mijn gevoel en volgens wat ik belangrijk vind. Dat kan in België of in het buitenland zijn."