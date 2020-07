Ferrari: "Vettel was onze eerste keuze... tot het coronavirus uitbrak"

Sebastian Vettel verraste gisteren de F1-wereld op de persconferentie voor de GP van Oostenrijk. Hij nam niet in onderling overleg afscheid van Ferrari. "Er is nooit een voorstel op tafel gekomen", zei de viervoudige wereldkampioen.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto was dan ook een verklaring verschuldigd. "Ook tijdens de wintermaanden hebben we steeds gezegd dat Vettel onze eerste keuze was. Dat was ook echt zo, dat kan ik hier nog eens bevestigen."

"Wat er dan is veranderd? Het coronavirus is uitgebroken. Dat heeft niet alleen de Formule 1 veranderd, maar de hele wereld." Om enkele renstallen een reddingsboei toe te gooien werd het budgetplafond vanaf 2021 verlaagd naar 145 miljoen dollar, de nieuwe reglementen werden uitgesteld naar 2022.

"Bovendien was het seizoen nog altijd niet begonnen en kon Vettel dus niet tonen hoe gemotiveerd hij nog was om voor Ferrari te rijden", zegt Binotto. "Daarom hebben we zijn positie heroverwogen en hebben we een beslissing genomen."

Ferrari gaat in 2021 verder met Carlos Sainz, die momenteel voor McLaren rijdt. Dat Vettel verrast was door die keuze, kan Binotto begrijpen. "Het is logisch om op zo'n moment verbaasd te zijn. Hij heeft onze beslissing geaccepteerd, maar is er nog altijd niet blij mee. Dat is ook vanzelfsprekend."