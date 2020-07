Vettel over gedwongen afscheid bij Ferrari: "Er kwam nooit een voorstel"

In de media werd druk gespeculeerd over de reden van het vertrek van Sebastian Vettel. Beide partijen zouden geen overeenstemming gevonden hebben over het loon of de lengte van het contract. Maar dat is dus allemaal nonsens, want er is zelfs niet eens onderhandeld. "Er is nooit een voorstel op tafel gekomen", zegt Vettel in de marge van de start van het F1-seizoen.

Vettel was dan ook verrast toen Ferrari-baas Binotto hem via de telefoon liet weten dat ze niet met hem zullen voortdoen. Carlos Sainz zal zijn stoeltje overnemen.

Maar wat zal Vettel zelf, 33 inmiddels, doen? "Ik ben nog zeer gemotiveerd om beter te blijven doen. Maar daarvoor heb ik een goeie auto en goed personeel nodig. Die zoek ik momenteel."

"Als er zich geen opportuniteit voordoet, zal ik waarschijnlijk iets anders gaan doen. En als ik stop, zet ik de deur niet op een kier. Ik neem mijn beslissingen in volle bewustzijn. Juist daarom haast ik mij niet."