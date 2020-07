Onze spion: "Op ploegstage Deceuninck-Quick Step reed iedereen op superhoog niveau"

"Spanjaarden en Fransen begonnen als zotten te trainen"

"Regen op de Koppenberg is een ramp"

Op de Koppenberg kunnen er ook nog eens bladeren op de kasseien liggen in de herfst. In combinatie met regen zou het dan helemaal om zeep zijn.

Maar wat als we tijdens de Ronde van Vlaanderen in de regen de Koppenberg moeten beklimmen? Dat zou een ramp zijn, niemand zou fietsend boven geraken.

Misschien krijgen we voor het eerst in ons leven een natte Parijs-Roubaix voor de wielen geschoven. Blijkbaar zouden de kasseien wel minder goed voelbaar zijn in de herfst doordat er mos op groeit.

"Bij antistoffen moet renner inspanningstest doen"

Maar goed, laat ons eerst hopen dat alles straks doorgaat.

Eigenlijk krijgen we nu het materiaal waarvoor we al jaren zagen. Een mondmasker, extra hygiëne... Wielrenners staan bekend voor hun smetvrees. Elk voorjaar vliegen we met knikkende knieën terug van de Tirreno, omdat we bang zijn om een verkoudheid op te lopen.

Niemand in het peloton wil straks het coronavirus oplopen. Zeker omdat je er op termijn last zou kunnen blijven van hebben aan je longen.



Ik hoor dat de renners voor elke wedstrijd zullen worden getest. De dag voor de koers krijgen we het resultaat.

Als blijkt dat een renner antistoffen heeft, moet die persoon een inspanningstest doen en wordt er gekeken naar zijn hart. Kwestie dat elke renner in gezonde staat aan de koers begint. Gezondheid blijft prioritair.