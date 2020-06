Filippo Inzaghi loodst Benevento weer de Serie A binnen

Benevento heeft de titel in de Italiaanse tweede klasse zeker niet gestolen.

Na 31 speeldagen telt de kampioen, die vanavond met 1-0 won van Juve Stabia, 76 punten. Dat zijn er liefst 24 meer dan eerste achtervolger Crotone.

Op 7 speeldagen van het einde is Benevento dus al zeker van de promotie, een evenaring van het recordschema van Ascoli in 1978. Benevento acteerde in 2017-2018 voor het laatst in de Serie A.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat architect Pippo Inzaghi in zijn debuutseizoen bij Benevento - 56 gemaakte goals, slechts 15 tegengoals - met lof wordt overladen.

"Mijn spelers hebben geschiedenis geschreven", reageerde de ex-goaltjesdief van Milan na de titel. "Ze hebben me zoveel gegeven. Het scenario had na zo'n seizoen iets mooier mogen zijn, maar het is wat het is door het coronavirus."

Inzaghi smukt zijn reputatie flink op na het knalseizoen. Hij debuteerde in 2014 als T1 bij Milan, maar dat huwelijk strandde al vrij snel. Ook passages bij Venezia en Bologna waren niet echt ophefmakend.

2019-2020 kan overigens een zeer gesmaakt seizoen worden voor de familie Inzaghi. Broer Simone is T1 bij Lazio, dat de laatste uitdager van Juventus lijkt te zijn. De Romeinen volgen in de stand van de Serie A op 4 tellen van leider Juve.