Net geen finale van de Spaanse competitie voor Sam Van Rossom na ware thriller

Het eindtoernooi van de Spaanse basketbalcompetitie vond plaats in Valencia, de thuisbasis van de club van Sam Van Rossom. Onze landgenoot had met zijn club Valencia de poulefases overleefd en nam het in de halve finales op tegen Baskonia.

De twee teams vochten een bijzonder spannend duel uit, maar Van Rossom & co moesten uiteindelijk met 73-75 nipt de duimen leggen. Onze landgenoot maakte wel de meeste punten in de partij voor Valencia: 14 stuks.

Maar het mocht niet baten. Van Rossom zal dit jaar dus niet voor de tweede keer de landstitel pakken in Spanje. Baskonia zal het in de finale opnemen tegen Barcelona.