Mignolet over ex-club Liverpool: "Deze titel is van onschatbare waarde"

Voelt deze titel ook een beetje als zijn titel? "Neen", lachte Mignolet (32) in De Ochtend op Radio 1. "Het zijn natuurlijk mijn oude ploegmaats, maar ik maak er geen deel meer van uit. Ik ben alleen heel erg blij dat ze het gehaald hebben." "Het maakte niet uit of het gisteren was, volgende week of de week erna. Het ging sowieso op een dag gebeuren. Ik ben vooral blij voor mijn oude ploegmaats, de club en de supporters, die er 30 jaar op gewacht hebben. Het is oververdiend." Hoe schat Mignolet de betekenis in van die titel voor club en fans? "Die is van onschatbare waarde. De supporters wachtten er al zo lang op. Liverpool is een traditieclub, maar jammer genoeg was het lang wachten voor de Premier League naar Liverpool kwam." In 2014 telde Liverpool als tweede 4 punten achterstand op City, vorig jaar 1 punt. De spanning bouwde zich door de jaren op? "Dat klopt. Ik herinner mij de dag dat ik hier aankwam: het was de bedoeling om met Liverpool weer aan de top te spelen, zowel in de Premier League als Europees." "Vorig jaar hebben we de Champions League gewonnen en scheelde het 1 punt voor de Engelse titel. Dan voel je dat het eraankomt. Uiteindelijk was het gewoon een kwestie van tijd. Gelukkig is het dit jaar wel gelukt."

Virgil van Dijk zorgt voor een stabiele verdediging.

"Stabiele verdediging, schitterende keeper, vooraan gevaar langs alle kanten"

Liverpool heeft 23 punten voorsprong op runner-up Manchester City. Het verloor nog maar 1 keer in 31 speeldagen. De titel kon hen niet ontglippen. Wat maakt Liverpool zo sterk in een sterke competitie als de Engelse? Mignolet: "Voetbal is simpel. Als je weinig doelpunten slikt en je maakt er veel, dan ga je heel veel wedstrijden winnen." "Ze zijn moeilijk te verslaan. Sinds Virgil van Dijk er is, hebben ze een heel stabiele verdediging. Keeper Allison Becker speelde ook weer een schitterend seizoen, ondanks een aantal blessures. Vooraan komt het gevaar van alle kanten, of het nu Mané, Firmino of Salah is. En dan hebben we op de bank nog spelers,zoals Origi, die als het gesloten is, toch nog iets kan veranderen. Dan ben je ongelooflijk sterk." "Kampioen spelen is al super, maar dat met zoveel voorsprong op een sterke tegenstander als City betekent nog zoveel meer."

Jürgen Klopp.

"Klopp heeft voor passie en vuur gezorgd"

Jürgen Klopp maakte het hoogste goed waar, zowel Europees als nationaal. Wat is de rol van de Duitse coach, die 5 jaar geleden bij de club belandde? "Toen hij daar aankwam, was het eerste wat hij wou veranderen de band tussen de club, de spelers, en vooral de supporters. Hij heeft de passie en het vuur er opnieuw ingebracht." "We zijn gestaag in de goede richting gegaan. We hebben eerst die Europa League-finale spijtig genoeg verloren (3-1 tegen Sevilla in 2016, red) en speelden 2 Champions League-finales." "De winnaarsmentaliteit die nu in de groep zit, zorgt voor heel veel vertrouwen in de groep, het vertrouwen om iets te winnen. Als je 1 prijs wint, volgen de volgende iets sneller. Daar heeft de Champions League vorig jaar voor gezorgd."

Divock Origi.

"Origi maakte weer belangrijke doelpunten"