"Vergeten" Belg begon eeuw geleden aan record-Tour: "Hij kon de allergrootste zijn"

Van het Tour-circus naar de luchtmacht en terug naar de Tour

Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain zijn met elk 5 Tour-zeges recordhouder. Maar onze landgenoot Philippe Thys had die wielerlegendes misschien allemaal achter zich kunnen laten zonder de Eerste Wereldoorlog.

Thys, die in Anderlecht woonde, behaalde op 22-jarige leeftijd zijn eerste Tour-zege in 1913. Een jaar later deed hij dat kunstje nog eens over. De kleine berggeit leek op weg om jarenlang de toon te zetten.

Maar daarna gooide de Eerste Wereldoorlog roet in het eten. 4 keer op een rij ging de Tour niet door (1915-1918). Thys ging aan de slag bij de Belgische luchtmacht. Zijn concurrenten Petit-Breton, Faber en Lapize overleefden de oorlog niet.

In de eerste na-oorlogse editie in 1919 moest Thys de strijd staken door maagproblemen. In 1920, exact 100 jaar geleden stond de Belg aan de start van de Tour waarin hij zijn 3e eindzege zou veroveren. Een record dat 35 jaar lang zou standhouden.

De 15 etappes in die Tour van 1920 waren gemiddeld 367 kilometer lang. Thys stond op het eindpodium met een bonus van 57 minuten op de nummer 2 Hector Heusghem. De top 7 in die Tour kleurde trouwens volledig Belgisch.