Wie is Tour-debutant Steff Cras? "Van zijn type renner zijn er niet veel in België"

De fiche van Steff Cras:

Van de Wouwer: "Passage bij Katjoesja was niet goed voor zijn ontwikkeling"

Tussen de gevestigde waarden zoals Philippe Gilbert, Tim Wellens, Caleb Ewan en John Degenkolb duikt ook de naam van Steff Cras op in de Tour-ploeg van Lotto-Soudal.

"Voor de buitenwereld is dat een verrassing, maar voor Steff zelf ligt die Tour-selectie in de lijn van zijn evolutie", vertelt Kurt Van de Wouwer, die Cras al onder zijn vleugels had bij de beloften.

"Steff behoorde bij de jeugd tot een sterke lichting Belgische klimmers, met daarbij ook Harm Vanhoucke, Laurens De Plus en (wijlen) Bjorg Lambrecht. Bjorg was dit jaar normaal voorzien voor de Tour."

"In 2017 eindigde Steff (3e) net na Bjorg (2e) in de zware beloftekoers de Ronde van de Isard. Pavel Sivakov was toen eindwinnaar. Steff eindigde ook 5e in de Ronde van de Toekomst gewonnen door Egan Bernal."

Zijn eerste 2 profjaren reed Cras bij Katjoesja. "Door omstandigheden is hij daar terechtgekomen. Zijn passage bij Katjoesja is niet goed geweest voor zijn ontwikkeling."

"Maar toen Katjoesja ermee ophield, zagen we dat Steff nog vrij was. We hebben hem dan snel gecontacteerd, want dat type renner is in België niet dik gezaaid."