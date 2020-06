Bayern-voorzitter Rummenigge: "Geen transfers boven 100 miljoen"

"De transfermarkt zal veranderen. Er is weinig liquiditeit, dus is er minder vraag. Maar er is geen tekort aan spelers die op een transfer azen. Dit zal voor een aanpassing van de prijzen zorgen", zegt Rummenigge.

De symbolische grens van 100 miljoen euro zal volgens Rummenigge deze zomer niet overschreden worden. "Ik kan mij niet inbeelden dat er dit seizoen zoveel geld wordt betaald voor een speler in Duitsland of ergens anders in Europa."

Ook in de salarissen zal de coronacrisis zich laten voelen, meent Rummenigge. "Ik verwacht dat de lonen amper zullen stijgen, zelfs voor de topspelers. Heel wat Europese clubs hebben aangekondigd hun loonlast te willen verminderen. Ook wij zullen er voorzichtiger mee omgaan."

Bayern, dat zich onlangs verzekerde van een achtste Duitse titel op rij, zal zich volgens zijn voorzitter "veeleer in de breedte versterken" dan een enorme transfersom betalen voor één speler.

Ook aan de immer stijgende curve in tv-inkomsten lijkt een einde te komen, toch alvast in de Bundesliga. Zo leveren de rechten voor 2021-2025 de Duitse clubs 4,4 miljard euro op, wat 200 miljoen euro minder is dan voor de periode 2017-2021. Toch is dat volgens Rummenigge "een topresultaat in moeilijke tijden".

Hij pleit voor een mentaliteitswijziging in het voetbal. "Voetbal moet wat rationeler worden om zo beter gewapend te zijn tegen toekomstige crisissen. We moeten betere oplossingen vinden in Europa", besluit Rummenigge.