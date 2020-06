Beslissing over kalender WK rally uitgesteld: Ieper moet nog wachten

Twee dagen geleden bevestigde de organisatie van de Ypres Rally dat hun wedstrijd kandidaat is om een weggevallen plaats in te nemen op de aangepaste coronakalender voor het vervolg van het WK.

Door de coronacrisis en de onlusten in Chili werden dit jaar al 8 van de 14 WK-rally's geschrapt of uitgesteld. De FIA zocht daarom andere organisaties, liefst in Europa. De FIA toonde zich tevreden over het sportieve aanbod van de Belgen. Vandaag werd een beslissing verwacht over de rest van 2020, maar die werd dus uitgesteld.

Het WK rally zou in september weer op gang getrokken worden, Ieper wordt normaal begin oktober gereden.