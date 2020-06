Moet omstreden atletiekbaas Lamine Diack 4 jaar de gevangenis in?

In 2016 kwamen de praktijken van Lamine Diack bij de Wereldatletiekbond (IAAF) aan het licht en moest hij aftreden. Nu staat hij in Parijs terecht voor corruptie. Hij gaf tijdens het proces al toe dat hij dopingzaken tegen Russische atleten had afgeremd in ruil voor geld. Hij deed dat naar eigen zeggen om de financiële gezondheid van de IAAF te handhaven.

Diack gaf ook geen uitleg over de grote sommen - zo'n anderhalf miljoen dollar - die vanuit Rusland zijn richting toekwamen bij zijn verkiezingscampagne voor het voorzitterschap in 2012. Diack wordt er ook van beschuldigd steekpenningen van in totaal 3,45 miljoen euro te hebben aangenomen van atleten om hun naam van een dopinglijst af te halen, zodat ze alsnog konden deelnemen aan grote competities.

Het Franse parket is niet mild en vroeg vandaag om de oude atletiekbaas een gevangenisstraf van 4 jaar en een boete van 500.000 euro te geven. Ook zijn zoon, Papa Massata Diack, staat terecht in Parijs. Hij is niet aanwezig in de rechtszaal, maar verblijft nog steeds in Senegal.