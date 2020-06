Man die F1-motor van Mercedes zo succesvol maakte, verlaat het team

Eind juni houdt Cowell het na zeven jaar aan het hoofd van Mercedes HPP voor bekeken bij de renstal. Cowell had 16 jaar een leidinggevende positie bij Mercedes. Hij wordt opgevolgd door Hywel Thomas.

Cowell was de directeur van de Mercedes High Performance Powertrains-organisatie. Hij leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de hybride turbomotor, waarmee het team 7 jaar lang de Formule 1 domineerde.

"Het leiderschap van Andy is cruciaal geweest voor het succes dat we de afgelopen jaren gekend hebben", zegt teambaas Toto Wolff. Cowell is naar eigen zeggen toe aan "een nieuwe uitdaging" en zal tot begin 2021 Mercedes adviseren over "een groot project".