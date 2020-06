Liverpool wordt kampioen, maar wat staat er wél nog op het spel in Engeland?

Bekijk hier de video

1. Wanneer wordt Liverpool kampioen?

Dat Liverpool kampioen zal worden, hoeven we jullie niet te vertellen. De vraag is alleen nog wanneer dat zal gebeuren. Liverpool heeft 25 punten en een match meer dan Manchester City. Als City verliest tegen Arsenal kan het zaterdag al prijs zijn voor Liverpool, in de derby op Everton. In een meer logische gang van zaken wordt Liverpool wellicht een week later kampioen, thuis tegen Crystal Palace. Het is alleen doodzonde dat dat titelfeest dan zonder publiek zal zijn.

Liverpool kan het titelfeest al plannen.

2. Strijd om de CL-tickets

Voor spanning moeten we ons richten op de strijd om de tickets voor de Champions League. Nummer 2 City is in principe de komende 2 seizoenen Europees geschorst, al loopt het beroep momenteel nog bij het TAS. De CL-tickets zouden op dit moment naar Liverpool, Leicester, Chelsea en Manchester United gaan en het EL-ticket naar Wolverhampton, al heeft Sheffield United evenveel punten én een match minder gespeeld. De druk ligt dus vooral op de clubs uit Noord-Londen. Mourinho en Arteta moeten zwaar aan de bak om Tottenham en Arsenal nog naar Europa te gidsen.

Springt Tottenham van plaats 8 nog Europa in?

3. Strijd om de degradatie

Norwich en Aston Villa pleitte de voorbije maanden voor een nietigverklaring van de competitie. Het is duidelijk waarom, want voor Norwich lijkt een verlengd verblijf in de Premier League heel moeilijk en ook het Villa van Björn Engels moet zich heruitvinden om niet meteen weer te degraderen. Toch belooft het nog een ongemeen spannende strijd te worden, want ook Bournemouth, Watford, West Ham United en Brighton staan er niet veel beter voor.

Björn Engels probeert met Aston Villa een retourtje Championship te vermijden.

4. Belgen om naar uit te kijken

We gaan de Belgen hier niet allemaal overlopen, de smaakmakers zijn bekend. Maar wel speciale aandacht voor Jan Vertonghen, wiens exit zo goed als bevestigd lijkt. Zijn contract loopt af en is nog niet verlengd met een maand. Zien we hem na juni nog in actie? Hetzelfde kunnen we zeggen over Michy Batshuayi. Onze landgenoot lijkt bij Chelsea uitgerangeerd, hij mag zelfs niet meedoen in de oefenmatchen. Met de nakende komst van Timo Werner lijkt er helemaal geen plaats meer voor hem.

Komt Jan Vertonghen nog in actie voor Tottenham?