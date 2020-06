Gravelfietsen met Toon Aerts: "Avontuur en ontdekkingstocht naar nieuwe stroken"

Toon Aerts: "Cruisen over gravelwegen is heel ontspannend"

Wout van Aert, Sanne Cant, Maarten Wynants, Toon Aerts en nog een rist andere profrenners leefden zich de afgelopen weken uit op gravelwegen. Een trend die ook in de smaak valt bij wielertoeristen.

"Het is vooral heel ontspannend", vindt Toon Aerts. "Op de weg fiets je vaak langs drukke grote wegen. Maar bij het gravelfietsen kan je de stroken eruit kiezen waar bijna niemand komt, behalve enkele landbouwers met hun tractor. Dat maakt het allemaal heel fijn."



Met welke fiets doe je die gravelrides? "Er zijn specifieke gravelfietsen. Maar ik cruise op de gravelpaden met mijn crossfiets, waarop ik dikkere banden gestoken heb."

Kan je gravelfietsen met een mountainbike? "Dat is een zware fiets en daar zitten meestal ook veringen op. Een mountainbike heb je vooral nodig in de Ardennen of in het buitenland. Niet zozeer op gravelwegen."

"Zelf maak ik vooral graveltochten in de buurt van Ravels, tegen de Nederlandse grens. Daar liggen heel mooie en vrij goede gravelwegen. Die gravel is daar redelijk hard, maar het is wel nog altijd offroad. Perfect om daar met een hogere snelheid over te rijden."

"Maar ik denk dat het ook heel mooi is om gravelrides te doen in de omgeving van Aarschot."