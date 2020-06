Ex-Club-speler Danjuma per vergissing aangehouden voor poging tot moord

Op 16 maart, vlak voor de lockdown in Engeland, liep Danjuma over straat toen hij plots door de politie in de boeien werd geslagen. Twee agenten sprongen uit hun auto en riepen dat de voetballer zijn handen op het dak van de auto moest plaatsen. "Ik vroeg wat er gebeurde, wat heb ik gedaan?", vertelt de 23-jarige Nederlandse international.

"Ze schreeuwden dat ik mijn mond moest houden en mijn handen op het raam moest drukken. Dat deed ik, waarna ik weer vroeg wat ik had gedaan. Maar de agenten wilden niets zeggen en wachtten op hulp."

"Het was echt beschamend. Mensen liepen langs en maakten foto's. Ik raakte gefrustreerd en heb daardoor dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen. Ik was zo boos."

De agenten waren op zoek naar een man die iemand anders had neergestoken. Uiteindelijk bleek Danjuma daar niets mee te maken te hebben. De Nederlander kreeg geen excuses van de politie, maar hij diende ook geen klacht in.

Volgens Danjuma krijgt hij in Engeland wel vaker te maken met dit soort racisme. "Er gebeuren hier in veel vreemde dingen. Zo word ik vaak gestopt door de politie omdat ik in een grote auto rijd. Dat is dan een routinecontrole, maar dat klopt niet. Ik heb er een dikke huid door ontwikkeld."