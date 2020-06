Topklimster Anak Verhoeven bedwingt als eerste aartsmoeilijke rotswand in Namen

Nu er door de coronacrisis geen klimwedstrijden zijn en reizen nog steeds beperkt is, focust Anak Verhoeven zich op rotsroutes in eigen land.

Daarbij viel haar oog onlangs op een nog onbeklommen route op een rotswand van 20 meter hoog in de buurt van Namen, met een overhellende wand van 35 graden.

De route loopt de eerste meters gelijk met de zogenoemde Bonsai-route, een klim met moeilijkheidsgraad 8c die eerder enkel nog maar beklommen was door de Belg Simon Lorenzi. Verhoeven koos daarna een nieuwe route die afbuigt naar links en helemaal doorloopt tot aan de top van de rots.

"Een eerste poging was op het zwaarste stuk nog mislukt, maar daarna voelde ik me minder zenuwachtig. Na de eerste en de tweede moeilijke passage lukte ook een riskante sprong die bij de eerste keer mislukt was", getuigt Verhoeven.

De beste Belgische klimster doopte de route Kraftio, een hommage aan de in 2010 verongelukte Chloé Graftiaux. Kraftio heeft als moeilijkheidsgraaad 8c+/9a en is daarmee de moeilijkste klim in België.