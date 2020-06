Blijven sporten kan nu ook op nieuw loopcircuit in de stad: "Een onweerstaanbaar aanbod"

"Het is de bedoeling om meer stedelijke sporters te bereiken, die misschien niet meteen een klassieke loopomloop in hun buurt vinden, laat staan een natuurloop", klinkt het bij Sport Vlaanderen.

De eerste stads- en wijkomloop van Vlaanderen is gelanceerd, dat is een nieuw initiatief van Sport Vlaanderen en Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Het gaat om uniek gemarkeerde looproutes doorheen onze steden.

"Mensen zijn meer bezig met hun gezondheid"

Christoph D'Haese, burgemeester van Aalst, mocht eerst de laatste "punaise" in de grond slaan en dan werd de eerste omloop, in het stadspark van Aalst, ingelopen. In een tweede fase komen er ook routes door het centrum.

"Met de grondnagels of punaises stippelen we een looptraject uit. We willen mensen bereiken die in de stad in een groene omgeving willen lopen. Mensen willen dat in een gezonde omgeving doen en hier kunnen ze hun longen openzetten in de groene long van de stad", zegt de burgemeester

"We hebben het gevoel dat mensen meer bezig zijn met gezondheid en dat ze op een verantwoorde manier de woning willen verlaten. Wandelen en lopen zijn dan goeie keuzes en de combinatie van natuur en sport zorgt voor een unieke beleving."

"We moeten niet alleen de infrastructuur aanbieden, we moeten ook voort sensibiliseren. We creëren nu een aanbod dat onweerstaanbaar is. Ik ben ervan overtuigd dat er veel mensen net zoals ik de sportschoenen zullen aantrekken."