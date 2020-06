Sporza @ school #32: waarom ze op Wimbledon op gras en op Roland Garros op gravel spelen

Elk grandslamtoernooi heeft specifieke ondergrond

Gras, gravel of hardcourt: tennisvedetten als Roger Federer of Serena Williams moeten tegenwoordig van alle markten thuis zijn. Maar waar heeft tennis die verschillende ondergronden aan te danken?

Gemalen potten, ofwel gravel, beschermen het gras

Vanaf dan is gravel - want zo zou het gruis gaan heten - de mode in Frankrijk en in 1891 vindt de eerste editie van Roland Garros plaats.

In 1874 introduceert de Britse legerofficier Walter Clopton Wingfield gras als eerste officiële tennisondergrond. Engeland ontdekt een nieuwe passie, en drie jaar later ontstaat het eerste officiële tennistoernooi: Wimbledon. Het toernooi is een schot in de roos, en de tennismicrobe verspreidt zich ook aan de andere kant van het Kanaal.

Grand slam voor meest veelzijdige tennisser

Maar wat dan met de derde soort ondergrond: hardcourt? Wel, dat komt er pas vanaf 1978, wanneer het gras van de US Open plaatsmaakt voor hardcourt, een verharde ondergrond op basis van beton of asfalt met bovenop een rubberachtige coating. Het nieuwe hardcourt is niet alleen steviger, maar ook makkelijker te onderhouden.

10 jaar later gaat ook de Australian Open overstag. Het is het startschot voor het moderne tennistijdperk, want door de invoering van de 3 ondergronden moet de tennisspeler een stuk veelzijdiger zijn.

Elke ondergrond heeft namelijk zijn eigen uitdagingen. Wie de 4 belangrijkste toernooien van het jaar wil winnen - de enige echte grand slam - moet uitblinken op zowel gras, gravel als hardcourt.

Het summum is om aan zo'n grand slam ook nog eens een olympische titel toe te voegen. Dit noemen we een golden slam. Slechts één tennisser (man/vrouw) is hier ooit in geslaagd: Steffi Graf.